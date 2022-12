Steve Chevalier portait des gants en latex en entrant chez Dominique Meyer à Virton

Ce n’est pas de meurtre, comme on aurait pu s’y attendre, mais d’assassinat (meurtre avec préméditation), que la juge d’instruction Patricia Devaux a inculpé Steve Chevalier, un homme de 34 ans bénéficiaire des aides sociales du CPAS de Virton et provisoirement hébergé dans un logement d’urgence du CPAS à Saint-Mard.

Meyer a bien été tué par les coups de couteau, avant l’incendie

Interpellé lundi après-midi un peu avant 16 h, au lendemain de l’incendie qui avait entraîné la mort de Dominique Meyer, 48 ans, à son domicile Petite Rue Basse à Virton, Chevalier a été entendu de longues heures par les enquêteurs du SER de Gaume et leurs collègues de la PJF Luxembourg.

Ce qu’il a dit ou éventuellement reconnu ?

Nous n’en savons rien, l’enquête étant couverte par le secret de l’instruction.

Mais en tout cas, les bonnes avancées de l’enquête et les charges suffisantes ont permis à la juge d’instruction de placer hier le suspect sous mandat d’arrêt pour assassinat, incendie d’un immeuble – de nuit et alors que l’auteur devait présumer qu’une ou plusieurs personne(s) s’y trouvai(en)t – et vol de divers effets personnels appartenant à la victime.

L’inculpé comparaîtra ce vendredi 16 décembre devant la chambre du conseil d’Arlon.

Autre élément officiel confirmé mercredi par le parquet du Luxembourg: "Des premiers éléments de l’enquête et de l’autopsie, le décès serait survenu à la suite de plusieurs coups de couteau."

Donc Dominique Meyer était déjà mort lorsque l’auteur des coups de couteau a mis le feu à son appartement puis en a pris la fuite après avoir dérobé une partie de ses effets personnels.

Il avait proposé d’héberger Chevalier dans quelques jours

Dans un dossier criminel, l’enquête pour établir la vérité est parfois longue, méandreuse, et bien malin celui qui pourrait dire ce qui s’est passé exactement dans l’appartement de Dominique Meyer, ce dimanche 11 décembre en début de soirée à Virton ?

Mais nous sommes cependant en mesure d’apporter quelques éclaircissements pour bien comprendre ce dossier.

Le premier point est que Steve Chevalier et Dominique Meyer se connaissaient depuis peu. Depuis quelques jours exactement.

Ils se sont rencontrés dans un café de Virton, le Saint-Laurent, sur la place Nestor Outer tout près de l’église.

Chevalier, connu de la police pour des petits faits de drogues et vols, bénéficiait d’un logement d’urgence mis à sa disposition à Saint-Mard par le CPAS de Virton, "mais cette location arrivait bientôt à expiration et M. Chevalier cherchait un autre endroit pour se loger pour la suite", précise Me Romane Focant, avocate désignée pour assurer la défense de l’inculpé aux côtés de Me Dimiri De Coster.

Dans le café à Virton, Steve Chevalier a rencontré Dominique Meyer qui a la réputation d’être attiré par les jeunes hommes.

Meyer aurait proposé à Chevalier de le loger provisoirement chez lui dès que sa location au CPAS de Virton venait à échéance.

C’est comme cela que les deux hommes se sont échangé des SMS au cours des jours précédant le drame.

D’après le conseil de l’inculpé, Steve Chevalier aurait très mal vécu des propositions de M. Meyer trop suggestives et qui l’auraient renvoyé à des blessures et traumatismes de son enfance.

"En outre, M. Chevalier a reçu des coups d’autres personnes pour un autre litige. Il était très perturbé la semaine passée et, la veille du dimanche 11 décembre, M. Chevalier a même fait une tentative de suicide ", dit Me Focant.

Accablant: il arrive chez Meyer avec des gants en latex aux mains

Mais que s’est-il passé alors exactement le jour du drame, le 11 décembre en début de soirée ?

On sait que Steve Chevalier ne logeait et ne dormait pas encore chez Dominique Meyer.

Ce soir-là, Meyer l’avait invité chez lui.

La discussion aurait-elle tourné au vinaigre entre les deux hommes ? Chevalier s’emparant d’un couteau et en assénant différents coups à Meyer avant d’allumer le feu et prendre la fuite ?

Le modus operandi doit être beaucoup plus complexe que celui-là.

Nous l’avons indiqué, la juge d’instruction Mme Devaux a inculpé le suspect d’assassinat, c’est-à-dire que l’auteur est venu chez Dominique Meyer avec une intention homicide.

D’après nos informations, ce qui accable l’inculpé, Steve Chevalier, c’est qu’il est entré dans l’habitation de Dominique Meyer en portant des gants en latex aux mains, comme s’il ne voulait laisser aucune trace de sa présence.

Et des images vidéo attesteraient sans le moindre doute de ces gants en latex…