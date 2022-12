Six ans de prison pour le Virtonnais qui a abusé d’une fillette

Mercredi matin, avant que ne débute l’instruction d’audience habituelle du Tribunal correctionnel d’Arlon, un homme s’est discrètement avancé, masque sur la bouche, pour s’installer à la barre et entendre le président Jean-Paul Pavanello prononcer le jugement pris à son encontre. La tension était palpable dans la salle, renforcée par la présence de six policiers prêts à intervenir. Le Virtonnais Florian Gisquet est resté impassible quand le juge a annoncé qu’il était condamné à six ans de prison. Dans la foulée, la représentante du ministère public, la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand, a rappelé la gravité des faits et a demandé son arrestation immédiate. Les trois juges sont sortis pour délibérer. Une demi-heure plus tard, demi-heure certainement interminable pour l’accusé qui n’a pas bronché sur son banc, la sentence est tombée. Il a quitté la salle par la porte réservée aux détenus, entourés des six policiers qui l’ont conduit à la prison de la rue Castilhon.