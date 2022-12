Steve Chevalier sous mandat d’arrêt à Virton pour l’assassinat de Dominique Meyer

Le suspect a été entendu ce mercredi par la juge d’Instruction d’Arlon. Un mandat d’arrêt lui a été notifié. Les chefs d’inculpations sont les suivants: assassinat, incendie d’un immeuble – de nuit et alors que l’auteur devait présumer qu’une ou plusieurs personne(s) s’y trouvai (en)t – et vol de divers effets personnels appartenant à la victime.

L’inculpé comparaîtra ce vendredi 16 décembre devant la chambre du conseil d’Arlon. Des premiers éléments de l’enquête, le décès serait survenu à la suite de plusieurs coups de couteau. L’enquête se poursuit. "

Chevalier n’était pas logé chez Meyer, mais l’a connu au café à Virton

D’après nos informations, l’auteur des faits – qui reste présumé innocent, faut-il le rappeler – s’appelle Steve Chevalier et est âgé de 34 ans. Contrairement à ce qui a été rapporté, cet homme n’était pas hébergé chez Dominique Meyer au centre de Virton car Chevalier émarge au CPAS de Virton et est en location dans un logement social à Saint-Mard. Apparemment, Chevalier et Meyer, sa future victime, se sont connus en fréquentant le café Saint-Laurent, place Nestor Outer à Virton.

Que s’est-il passé ensuite. ? Pourquoi Chevalier en a-t-il voulu à ce point à Meyer au point de préméditer sa mort (assassinat), de lui porter plusieurs coups de couteau qui lui ont ôté la vie, puis ensuite de mettre le feu à l’appartement et de voler des effets personnels de la victime ? Ce sera à l’enquête et à la Justice à répondre à toutes ces interrogations.

Steve Chevalier est connu des services de police pour des faits de petite délinquance, divers vols et dossiers de stups. Pas pour des délits importants