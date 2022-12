Un pompier de Virton sauvé par son collègue et son appareil respiratoire ARI

Mais un membre du service d’incendie de Virton aurait pu lui aussi connaître une issue sinon fatale, en tout cas des conséquences bien plus graves que ce qu’il a subi…

Ce pompier raconte lui-même: "Lors de l’intervention dans la maison en feu dimanche soir à Virton, j’ai traversé le plancher du premier étage de l’habitation. C’est mon ARI (Appareil Respiratoire Isolant) qui m’a empêché de tomber au rez-de-chaussée et grâce surtout aussi à la rapidité de mon collègue qui m’a rattrapé et aider à ressortir de ce trou afin de quitter cette zone au plus vite ! En effet, nous ne savions pas si d’autres zones allaient s’effondrer sous nos pieds ou non. J’ai donc traversé de 50 à 60 % le plancher. Sans l’ARI qui s’est bloqué sur une poutre ou autre objet et la rapidité de mon collègue à me rattraper, l’issue aurait pu être plus grave", témoigne encore ce pompier virtonnais.

Transporté dimanche soir en ambulance aux urgences de l’hôpital d’Arlon, ce pompier, valeureux, s’en tire avec une blessure aux articulations du genou gauche. Et un arrêt de travail de plusieurs jours.