Lorraine meusienne; le village des crèches à Muzeray à voir jusqu'au 3 janvier

Le village de Muzeray en Lorraine meusienne remet le couvert. Le patelin entre Longuyon et Etain accueille un nouvelle fois son festival de crèches. Et cela jusqu’au 3 janvier 2023, les crèches présentées derrière les fenêtres de chaque maison et au musée Crecchio s’illumineront à la tombée de la nuit "telles des lucioles fêtant la nativité. Depuis 1998, ce petit village du nord meusien organise un festival des crèches du monde, toutes plus originales les unes que les autres, et accueille plus de 16 000 visiteurs", explique le communiqué de presse.