Virton: ils cachaient du cannabis dans les langes de leur bébé

L’affaire a débuté dans un chalet de Virton où le couple résidait avec leur bébé. La police a été appelée pour une dispute intrafamiliale. Les policiers appelés sur place ont découvert plus de 10 kg de cannabis, du matériel de conditionnement et une somme de 26 500 € en petites coupures. L’homme a tenté de fuir et sera finalement intercepté dans une cage d’escalier où son arrestation mouvementée provoquera des blessures tant au dealer qu’à un policier.

L’enquête a démarré. D’autres perquisitions ont permis de retrouver cannabis, arme à feu et argent dans les deux voitures. Les analyses des GSM et des GPS, d’un cahier avec toutes les transactions comptables des clients et de fausses pièces d’identités ont complété la panoplie de preuves qui a permis de les confondre. "Madame a raconté qu’un grand black au crâne rasé passait une fois par semaine avec un grand sac de cannabis, précise la procureure du roi Sarah Pollet. À part cela, elle prétend n’être au courant de rien. Pourtant, des clients ont témoigné que le cannabis qu’on leur fournissait était caché dans les langes du bébé."

Il cherche à corrompre les policiers

Cerise sur le gâteau, les deux amants, qui ne peuvent plus avoir de contacts et sont retournés vivre chez leurs mères respectives, ne respectent pas les conditions qui leur ont été imposées lors de leur libération. En plus, l’homme est poursuivi pour avoir essayé de corrompre les policiers lors de son interrogatoire en leur proposant 15 000 ou 20 000€ pour acheter leur silence.

Le ministère public a requis deux ans de prison pour Monsieur et douze à quinze mois pour Madame, 16 000 € d’amende pour chacun, la confiscation de leurs véhicules respectifs et 39 000 € de confiscation par équivalence.

Pour la défense, Me Joëlle Saussez a surtout plaidé sur les peines. "Madame a connu une enfance catastrophique et a deux autres enfants de précédentes unions qu’elle a dû faire placer faute de pouvoir s’en occuper. Elle est très fragile psychologiquement et ne parvient pas à se défaire de son assuétude au cannabis malgré l’obligation qui lui en a été faite lors de sa libération probatoire. Il faut les aider. Monsieur le juge, accordez-leur le sursis pour ce qui dépasse la détention préventive."

Mme Pollet ne s’y opposera pas à condition que les mesures probatoires soient strictes et très encadrées. Le jugement tombera le 4 janvier.