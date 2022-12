Le Musée gaumais à Virton se cherche un conservateur ff.

Celui-ci doit être titulaire d’un master, de préférence en relation avec l’histoire de l’art, l’archéologie ou l’histoire. Il ou elle devrait posséder des connaissances et des expériences spécifiques dans les domaines de la gestion muséale, du patrimoine de l’espace lorrain, de l’organisation d’expositions et d’activités culturelles.

Le conseil d’administration du Musée gaumais, présidé par Jean-Marie Yante, a aussi précisé que le candidat (la candidate) devra avoir une solide capacité de gestion budgétaire, financière et des ressources humaines, ainsi que maîtriser l’outil informatique.

En matière de langues, de bonnes notions de néerlandais et d’anglais sont utiles.

Les candidatures doivent être adressées pour le 3 janvier au plus tard à l’adresse courrier@museegaumais.

Didier Culot souffrant

Comment en est-on arrivé à devoir chercher un conservateur remplaçant ?

L’actuel conservateur, Didier Culot, est souffrant de longue durée et le conseil d’administration a estimé qu’il fallait sans tarder pourvoir à son remplacement, en sachant que Didier Culot doit être admis à la retraite en juillet 2024. Il aura alors 65 ans.

C’est Jean-Luc Frérotte, membre du comité de gestion du musée, qui a accepté d’assurer la gestion intérimaire de décembre à mars, jusqu’à l’arrivée du conservateur remplaçant en mars 2023.

"Je le fais à titre transitoire et bénévole, pour assurer la gestion de l’institution. Un conservateur remplaçant prendra ensuite la relève en mars et bénéficiera d’un contrat à durée indéterminée. Mais Didier Culot restera le conservateur en titre jusqu’à sa retraite", explique Jean-Luc Frérotte, géologue de Saint-Mard, qui a toujours été passionné par le patrimoine et l’environnement en Gaume.

Gros succès pour l’expo Marguerite Brouhon

Malgré ce contexte difficile, le Musée gaumais se réjouit du gros succès de sa grande expo consacrée à Marguerite Brouhon et qui s’est ouverte à la mi-octobre dans la galerie du Récollet.

"Notre expo consacrée à Marguerite Brouhon se tient jusqu’au 7 janvier. J’invite les gens qui ne l’ont pas encore vue à vraiment venir ici au Musée tant cette expo est inventive et de belle qualité. Nous avons reçu aussi pas mal d’écoles qui l’ont visitée", souligne Jean-Luc Frérotte.

Précisons que dans le cadre de cette célébration des cent ans de la naissance de Marguerite Brouhon, vous pouvez aussi découvrir certains de ses tableaux dans la chapelle de l’ancien carmel de Virton (Maison du pain), les 17 et 18 décembre de 14 à 18 h au 66 rue d’Arlon à Virton.

Marguerite Brouhon était très unie aux carmélites de Virton.

Des poèmes de Marguerite seront aussi déclamés en musique, le samedi 17 décembre à 19h, par Pierre Leroux et Jean-Marie Liégeois.

Réservation obligatoire auprès du Musée gaumais au 063/57 03 15 ou par mail à courrier@museegaumais.be.