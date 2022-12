Un nouveau logo et une nouveau slogan pour la Ville de Virton

C’est lui, suite à un appel d’offres lancé par la Ville, qui a été retenu pour créer une nouvelle identité visuelle de la Commune de Virton. Il a travaillé plusieurs mois sur son projet, en concertation avec le collège et le personnel commmunal, assure-t-il.

Mais le choix final du logo est une affaire de graphistes professionnels, dit M. Bodarwé, c’est une fausse bonne idée de "recourir à un processus participatif" pour ce type de projet. "Pour l’Arche de la place, on a fait confiance également à des professionnels tels M. Rahir, l’architecte urbaniste", ajoute le maire François Culot.

Étienne Chalon, pour le groupe Citoyens, s’insurge: "Pourtant à Virton, la Maison du tourisme de Gaume a demandé l’avis des gens pour son nouveau logo Visitgaume."

Fidèle au blason

Alors, quelle est la ligne maîtresse de ce nouveau logo virtonnais ? "L’idée était de montrer que Virton est fier de son passé et est résolument tournée vers l’avenir", affirme le maire Culot.

Le Studio Synthèse à Liège est en fait parti du blason de la Ville de Virton et l’a modernisé, épuré, pour le rendre déclinable et adaptable sur différents supports de la Ville (papiers à en-tête, drapeaux, bannières, véhicules communaux, etc.

Le logo se retrouve donc "teinté de rouge gueule dans le calcaire bajocien, pierre de pays parée d’or virtonnais" (couleur rouge sur fond jaune sable). Le tout est modulable selon 60 fichiers et une charge graphique de quarante pages.

Vive ou vivre la Gaume ?

Ce nouveau logo est accompagné d’un slogan et d’une signature. "Vive la Gaume" est la formule retenue par le consultant graphiste, pour montrer l’attachement de Virton à son cœur de Gaume, mais sans mettre en avant le critère "Virton capitale de la Gaume" qui pourrait titiller les communes voisines.

Pour le slogan, les élus de la minorité ne sont pas convaincus. "Vive la Gaume nous semble une notion trop statique, il manque le mouvement vers le futur", fait remarquer Michel Mullens (Les Engagés)

Philippe Legros, membre de la majorité, aurait préféré un slogan plus incarné, du genre "Vivre la Gaume".

La minorité Citoyens et Engagés s’engouffre dans cette suggestion du conseiller Legros et on passe même au vote. Mais Philippe Legros et l’ensemble de la majorité imposent finalement le slogan initial "Vive la Gaume".

On débat aussi longuement du coût de l’opération: Annick Van den Ende notamment (Engagés) se demande pourquoi le choix de ce logo tombe maintenant fin 2022 en pleine crise financière pour beaucoup de personnes. La minorité interroge si le coût du projet a atteint les 12 000 € comme budgété.

En conférence de presse ce jeudi matin, le collège communal a précisé que le coût final ne dépasserait pas les 9 000 €, hors TVA.

"En plus, cette nouvelle identité visuelle figurait dans notre déclaration de politique générale, précise l’échevine Nathalie Van de Woestyne (IC). Nous l’avons voté au budget 2022 et le marché a été attribué avant la crise et la guerre en Ukraine. "