Wesley Ajavon, le footballeur de Habay, sur scène aux Poésicales de Virton ce dimanche !

Oui, on se connaît avec Mathilde depuis l’Athénée à Virton. Mais c’est surtout la Maison des jeunes de Virton qui nous a permis de nous contacter pour ce projet des Poésicales.

Mes jeunes frères sont aussi à la Maison des jeunes.

Mathilde, qui est chanteuse, cherchait un musicien pour l’accompagner. Et Sarah Antoine, qui participe elle aussi aux Poésicales, a servi en quelque sorte de mentor envers Mathilde et moi pour monter ce projet, au départ de la MJ de Virton. Depuis début octobre, nous répétons une à deux fois par semaine avec Mathilde pour être totalement prêts pour le jour J, ce 27/11 à Virton.

C’est donc vous, Wesley, qui avez composé le morceau qui accompagnera le poème d’André Schmitz dit par Mathilde ?

Oui, j’ai cherché une composition douce, un peu mélancolique.

Beaucoup de gens ne vous connaissent que sous le maillot de footballeur, Vous pensez persévérer dans le football ?

Oui, c’est mon ambition, gravir les échelons dans le foot, même si je me sens actuellement très bien au club d’Habay-la-Neuve.

Vous êtes toujours étudiant ?

Oui, je poursuis mon master en informatique à l’université d’Esch-Belval au Luxembourg.

Et au plan musical alors, votre autre passion en plus que le football, où en êtes-vous ?

Mon parcours est assez atypique. J’ai commencé à étudier le solfège à l’Académie de musique à Virton, mais je suivais en même temps les entraînements de football à l’Académie de foot à Virton. J’ai dû choisir car les horaires étaient incompatibles. J’ai ensuite appris par moi-même des morceaux via internet et je les ai reproduits sur le piano à la maison. J’ai une bonne oreille musicale. Et je compose de plus en plus mes propres morceaux.

Avec mes trois jeunes frères, on s’est mis à jouer ensemble durant le confinement et on a envie de se produire ensemble sur scène. Ce sera déjà le cas début décembre au marché de Noël à Lamorteau. Mon plus jeune frère n’a que 8 ans et c’est lui qui chante !