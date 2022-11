Inspire a deux vocations principales à savoir celle de permettre aux gens de se rencontrer, de créer du lien. Dans un milieu rural dans lequel ce n’est pas toujours simple en dehors de son cercle d’amis, de sortir de chez eux et de partager. Le 2e objectif est de découvrir et faire découvrir des savoir-faire, pratiques et artisans.

Au niveau du timing, vous n’avez pas démarré au printemps 2020 dans les meilleures conditions, avec le Covid et le confinement…

C’est vrai que les deux premières années n’ont pas été faciles avec tous les reports et toutes les annulations auxquelles j’ai dû faire face.

Mais j’estime avoir toujours pu poursuivre mes objectifs et en cette fin d’année 2022, mon bilan est positif !

J’aspire à présent à pouvoir accueillir dans mes ateliers davantage de personnes qui craignaient durant une période de sortir de chez elles à cause du Covid.

Accorder un repas avec différentes bières

Vous organisez pas mal d’ateliers avec la découverte du travail d’artisans, mais vous proposez également de l’événementiel très original. Vous avez quelques exemples marquants ?

Oui, j’essaie, en dehors des ateliers ponctuels durant lesquels je propose de rencontrer des artisans ou techniques créatives, de proposer également des événements plus atypiques.

Par exemple, j’ai pu organiser un repas accord mets-bières où mes élèves de l’ISF Virton (je suis aussi professeur d’anglais) ont pu créer un repas en accord avec un zythologue. Ce genre d’événement a bien sûr été postposé plus d’une fois à cause du Covid. Mais je pense maintenant pouvoir organiser davantage de rendez-vous de ce type.

Vous vous en tenez toujours à votre philosophie de départ ou en deux ans et demi le concept d’Inspire a évolué ?

Inspire est un projet enrichissant dans lequel je rencontre beaucoup de personnes.

Et c’est vrai, mes objectifs ne font qu’évoluer au fur et à mesure du projet, de mes envies et de ces rencontres. Ces derniers temps par exemple, j’essaye de créer des partenariats avec des lieux/boutiques virtonnaises (Cfr: Atelier broderie sur petites culottes organisé pour la Saint-Valentin avec Les frivolités, Le Comptoir d’Honoré, et le Petit Barista).

C’est également le public qui me souffle des idées d’ateliers. À moi ensuite d’aller chercher les artisans, créateurs, qui viennent parfois de l’autre bout de la Belgique !

Le public vient en nombre

Financièrement,

ça tient la route ?

Je le répète, je dresse un bilan très positif de mes activités. Mais je ne cache pas les difficultés financières et logistiques que cela entraîne.

Ce qui me porte, c’est que le public répond présent et manifeste de l’intérêt pour l’artisanat et le partage de connaissances. Cela reste un vrai défi de proposer des rendez-vous originaux et qui plaisent !

Pour découvrir l’ensemble des activités, on vous renvoie à la page Facebook d’Inspire Virton. Contact 0460 96 10 54 et adresse mail inspire.ateliers@gmail.com