Ambiance "diabolique" au Centre communautaire de Saint-Mard

Cela débute ce mercredi 23 novembre à 20 h avec le premier match des Diables, puis le 27 contre le Canada et le 1/12 contre la Croatie. Et ensuite en 1/8e de finale si nous sommes qualifiés. "Nous pouvons accueillir sur les gradins et en places debout environ 200 personnes. Et si trop de monde arrive dès 19 h 30, nous ne mettrons pas les gradins. On peut alors accueillir tout le monde debout, avec un maximum de 250/300 personnes", précise Dimitri Lansheer.