La veille du 11 novembre, le 10 en soirée, la Flamme Sacrée arrivera à Lamorteau (Rouvroy) en provenance de Verdun (France).

La Commune de Virton, associée à l’ASBL "Sur les pas de la mémoire", coordonne cet événement qui voit une participation des militaires belges du CIBE de Marche (Centre d’instruction de base et d’écolage), dont la Ville de Virton est la marraine.

De Lamorteau à Virton, dès 20 h le soir, ces militaires courront 7 km en portant la Flamme Sacrée. Des enfants sont les bienvenus pour courir à leurs côtés, dans des tenues fluo et bien sécurisées.

Aux environs de 20 h 20, la Flamme Sacrée sera partagée devant la mairie de Rouvroy, à Dampicourt.

Et partagée une petite heure plus tard, cette fois devant l’hôtel de ville de Virton, en présence des autorités communales et du major De Keyser, nouveau chef de corps du CIBE. Une collation sera offerte aux joggeurs.

Les enfants ont fait preuve d’imagination

"Ensuite, nous nous rendrons en face de l’hôtel de ville avec les parents et les enfants, dans le tout nouvel espace Marguerite Brouhon, pour présenter les dessins retenus dans le concours que nous venons d’organiser pour les écoliers de 5e et 6e primaires de la Commun e, explique Émilie Guillaume, chef de bureau ff. du département Vie socioculturelle à Virton. Les dessins lauréats et en particulier la classe gagnante recevront un très beau prix: des entrées pour le Mémorial de Verdun et une visite guidée du Musée de la guerre à Latour".

Avec l’association "Sur les Pas de la Mémoire", la Ville de Virton a eu une bonne idée de mieux conscientiser et motiver les enfants au devoir de mémoire en leur proposant un concours de dessins sur le thème de la Bataille des Frontières, celle qui a entraîné la mort de milliers de soldats français et allemands dans nos villages en août 1914.

"Les enfants devaient dessiner à partir d’histoires vécues dans leur village ou alors les inventer. Nous avons aussi proposé la réalisation de planches BD", précise Émilie.

Trois écoles ont participé à ce concours de dessins, avec parfois plusieurs classes: l’école communale de Ruette, l’école des Sources à Virton et l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’Ethe-Belmont.

On saura le 10 novembre qui sera l’école lauréate.