Virton se sépare de Manu Coquelet : "Je suis abasourdi"

«Dans le cadre d’une réflexion menée avec l’encadrement sportif et la direction, il est apparu qu’il existait des divergences professionnelles au sein du club. Dès lors, l’encadrement sportif et la direction ont décidé, dans l’intérêt du club et des équipes, d’arrêter notre relation contractuelle avec notre T2, Manu Coquelet», dit en substance le communiqué du club.

Que sous-entendent ces quelques phrases? Qu’il existait, manifestement, des divergences de vue en interne (avec le T1? Avec la direction?), loin d’être apparentes toutefois aux yeux du grand public et des supporters qui n’ont pas tardé à commenter cette décision avec beaucoup d’amertume. Parce que Manu Coquelet, pour son attachement au club et ses qualités humaines, faisait l’unanimité auprès de ces derniers. Et représentait à sa façon un peu de cette âme virtonaise qui s’est clairement étiolée ces dernières années. Sollicité dans la foulée de cette annonce, le Français n’a toutefois pas voulu y réagir immédiatement. «Je suis abasourdi», s’est-il borné à dire. Et il n’est manifestement pas le seul