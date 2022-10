Vincensini 5 Une boulette sur le premier but, un (nouveau) penalty arrêté ensuite.

Khemais 3 Une première jaune dans un duel où il était en retard, une autre après un accrochage sur une action où il était dépassé. Une demi-heure cauchemardesque.

Cassaert 5 Auteur de la faute qui offre un penalty aux Rouches et de quelques approximations aussi. Pas son match le plus rassurant, même s’il a essayé quelques fois d’apporter un surnombre offensif.

Droehnle 6 L’un des rares Virtonais à jouer proprement hier.

Vinck 4 Il a eu toutes les peines du monde à contenir le déroutant Ziani.

Perri 5,5 Moins sous pression que Vinck sur l’autre flanc, l’Italien a fait son match, n’a pas été véritablement dépassé et a tenté de se projeter de temps à autre vers l’autre. Mais il y a eu quelques fausses notes dans ses initiatives offensives et il était trop énervé dans la dernière demi-heure.

Doué 5 Sorti blessé à la demi-heure. Avant cela, il a vainement cherché ses repères et des appuis dans l’entrejeu.

Paulet 5 Le plus offensif du trio médian a eu (trop) tendance à revenir chercher de l’air un cran plus bas. Et n’a pas suffisamment joué vers l’avant, si ce n’est avec cette passe très mal exploitée par Abdallah.

Guillaume 5,5 Sans doute l’un des Virtonais les plus déterminés dans le pressing

Anne 5,5 Il a essayé de secouer le cocotier, mais il a abusé des efforts individuels, souvent improductifs. Il a toutefois inscrit, en fin de partie, son 6e but de la saison.

Abdallah 3,5 Il galvaude la plus belle possibilité virtonaise de la première période. Et n’a pas réussi grand-chose par ailleurs. Souvent dominé dans les duels aussi.

Masangu 5,5 Une entrée volontaire certes et pas mal de disponibilité, mais il n’a pas réussi à apporter une véritable impulsion offensive.