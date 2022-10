Il y a aura des illuminations de Noël à Virton, mais de moindre ampleur

Le maire a alors exposé le contexte financier et a invité chacun des membres du conseil à donner son point de vue sur la question. Une méthode ouverte au dialogue et qui a décontenancé dans un premier temps, le chef de file des Citoyens, Étienne Chalon, semblant d’abord vouloir se retirer pour se concerter avec son groupe.

Mais au final, chaque élu a joué le jeu et a apporté son… éclairage à la réflexion. Sébastien Michel (Citoyens) se félicitant même de la méthode employée, la minorité ayant pu apporter largement sa contribution au débat.

Des éclairages seront retirés à certains endroits

Les chiffres tout d’abord. Le contrat annuel passé avec la firme privée revient à 29 950 € (hors TVA), comprenant 8 850 € pour stockage, entretien et réparation des illuminations de Noël (coût dû même si on n’installe rien) et 20 650 € pour l’installation et désinstallation. "A cela, indépendamment, on ajoute 450 € de consommation d’électricité pour toute la période. Ce sont des leds", précise le maire Culot.

"Pour faire des économies, la firme avance une proposition intermédiaire pour ces illuminations de Noël 2022: on installerait une partie seulement du matériel, pour un coût total de 19 950 €." Ce qui apporterait un gain substantiel de 10 000€ pour la Commune.

Dans Virton par exemple, les illuminations de Noël seraient maintenues partout, sauf tout au long de l’avenue Bouvier, sur l’hôtel de ville et 2/3 des petits arbres de la grand-place. Dans Saint-Mard, on retirera les motifs qui étaient illuminés sur les deux ponts de la Vire. Dans Ethe, on maintiendrait les traverses, mais pas la frise sur la mairie.

Pascal Massart, conseiller de la minorité pour les Citoyens, a bien résumé cette proposition intermédiaire (coût moindre, pour 19 950 €): "C’est important de faire des économies maintenant, bien sûr, mais on ne peut enlever toutes les illuminations de Noël. La période de fête est importante. N’ajoutons pas de la morosité à la morosité." Cette position a été défendue par d’autres conseillers et le conseil, à l’unanimité, a opté pour ces illuminations à moindre coût cette année.