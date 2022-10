L'ancien DG Léopold Baltus à Virton va remplacer Jean-Pierre Paillot au conseil communal

Le changement au sein des Engagés était dans l’air depuis quelques mois, mais ce sont finalement des soucis de santé et une certaine lassitude dans l’implication politique qui ont incité Jean-Pierre Paillot à prendre sa décision. "Oui, j’ai eu quelques soucis de santé et je dois dire aussi que l’informatisation généralisée me convient moins. J’ai 72 ans et je ne me voyais pas me représenter à 74 ans, dans deux ans."