Le critique d’art du journal Le Soir, Paul Caso, l’avait placée sous sa protection et lui a fait réaliser des centaines d’illustrations dans son journal, entre 1948 et 1962.

Marguerite, et son inspiration poético-fantastique, truffée de chats, de fées, de carrosses, de farfadets, de croque-morts, était admirée par le conteur Claude Seignolle, par les poètes Albert Ayguesparse et Roger Bodart (père de la romancière Anne Richter dont Marguerite illustra un recueil de contes),

C’est donc une personnalité très riche que la Ville de Virton et le Musée gaumais ont décidé de mettre à l’honneur pour le centenaire de sa naissance, dès ce mois d’octobre et jusqu’à la fin de l’année (et même jusqu’au 7 /1 pour la grande expo dans la galerie des Récollets au Musée gaumais).

Toiles à acquérir

Si la Ville de Virton et sa commission culturelle ont décidé de privilégier le regard contemporain d’artistes sur l’univers de l’artiste, le Musée gaumais propose en ses murs un "voyage onirique" à travers une soixantaine d’œuvres de Marguerite Brouhon, qui sont en possession du Musée tels le monumental "Voyage de Marguerite", ou prêtés par des particuliers.

Certains tableaux sont mis en vente par leurs propriétaires. Dès le vernissage ce vendredi et chaque jour aux heures ouvrables du Musée, vous pourrez découvrir la liste de ces toiles et leur prix de vente à l’accueil du Musée.

Didier Culot, conservateur du Musée gaumais, est intarissable pour décrire les tableaux de Marguerite Brouhon: "Dans plusieurs de ces toiles, tout est spectacle: l’amour, le jeu, le voyage et même la mort s’y déroulent derrière de hautes tentures, et les acteurs en sont des arlequins, des clowns."

Pour Marguerite, la vie n’était finalement qu’une grande scène de théâtre.

Le Musée gaumais a structuré sa belle exposition en une partie plus chronologique et intime, au rez-de-chaussée, où l’univers de la maison de l’artiste au bord du Ton et ses chevalets ont été reconstitués. L’étage de l’expo, lui, décline ses thèmes de référence: le fantastique, la mort, la comédie, les chats-rois.

Parcours

Le Musée gaumais met en vente une monographie au prix de 40 € en marge de son exposition.

Et l’on vous incite également à suivre un parcours itinérant qui outre le musée et les caves de l’hôtel de ville, vous emmène à la Biblio’Nef, à l’ancien carmel, à la maison de Marguerite, au cimetière de Virton où elle est enterrée et au restaurant "Au cœur de la Gaume" à Ethe où subsistent plusieurs de ses toiles.