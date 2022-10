Le projet, ambitieux, vise à aménager 140 lodges en bois dans la pente côté Est de la vallée de Rabais ainsi que construire une nouvelle base de loisirs et hôtel à la place de la cafétéria et du bâtiment existant qui seront rasés.

L’échevin de l’Urbanisme à Virton, Vincent Wauthoz, se dit très satisfait de la bonne avancée des procédures: "Le contrat de vente entre Idélux, propriétaire du sol, et Ardennor, est intervenu fin mai et il est conforme aux souhaits exprimés par la Ville de Virton: la destination touristique avec ouverture des animations à la clientèle locale, la garantie du maintien de l’accès public des berges des lacs et de la qualité de leur entretien… On peut voir sur place que l’entretien des berges des lacs et du massif forestier est en cours", dit Vincent Wauthoz. Le permis de démolir l’ancien complexe a été délivré. Le dépôt du permis de bâtir les 140 chalets et la base de loisirs est annoncé pour les prochaines semaines. La procédure pourrait alors aboutir à la délivrance d’un permis pour mai ou juin 2023 (tenant compte aussi du dossier agrandissement de la voirie derrière les anciens terrains de tennis).

Le dossier sera soumis à l’enquête publique en 2023.

Frédéric Lamotte, pour la société Ardennor, confirme que depuis un an, avec le concours du service Environnement d’Idélux, les architectes travaillant pour Ardennor ont très bien avancé sur le plan d’implantation avec tous les volets techniques (égouttage, eau, électricité), en parallèle avec l’étude d’incidences menée par le bureau agréé Tauw.