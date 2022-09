Un jeune Virtonnais grièvement agressé au visage par trois jeunes avec un pavé

Cette nuit-là, avec deux de leurs amis (un mineur d’âge et un 5eFrançais aujourd’hui décédé), ces jeunes gens de Longwy ont répondu à un appel à une fête d’anniversaire à Virton, lancée sur les réseaux sociaux.

Ils s’y sont rendus, ont trouvé la fête "bof", et au moment où ils vont reprendre leur véhicule, un d’entre eux dit s’être rendu compte avoir oublié son téléphone portable et est venu le récupérer avec ses amis à la fête d’anniversaire. Et c’est là que tout dégénère….

Violence gratuite

Un des Français prétend avoir été bousculé à l’épaule par un jeune Belge (qui lui, assure que s’il y a eu légère bousculade, c’était totalement involontaire).

La substitut du procureur du roi, Florence Ricci, dit que le jeune Belge de Virton, Loan, avec deux de ses amis, sont alors "pris à partie tout à fait gratuitement par les cinq Français de Longwy qui viennent à les encercler et les frapper. La victime de Virton, Loan, se retrouve au sol et reçoit encore des coups. La violence des coups qu’il a reçus et l’absence à l’école pendant un mois au mois indiquent que les coups au visage ne proviennent pas de coups de poing, mais d’un pavé, arraché à quelques mètres de là."

Ce serait un des auteurs, celui qui est décédé, qui aurait donné ce coup de pavé au visage de la victime.

Mais la représentante du parquet ainsi que Me Geneviève Adam, avocat des parties civiles, estiment qu’à aucun moment, les trois autres se sont désolidarisés des autres agresseurs, ont empêché la bagarre de s’étendre ou ont eu l’idée de fuir les lieux. "Ils sont donc bien auteurs et coauteurs de coups et blessures volontaires. Je réclame 2 ans de prison pour l’un d’entre eux et 18 mois de prison pour les deux autres", requiert Mme Ricci.

«Porter secours à mes amis»

Pour sa défense, un des prévenus français avance: "Je regrette ce qui s’est passé. On n’est pas des gars violents, on est respectueux. Je pensais que mes amis étaient en danger. Je suis venu leur porter secours". L’autre prévenu: "J’étais en panique. je regrette."

Les avocats de la défense, Mes Dorothée Kauten et Dimitri De Coster, ne minimisent pas la participation de leurs clients dans les coups portés, mais dans la mesure où ces prévenus sont en contrat de travail ou encore étudiants sans casier judiciaire, "une peine de travail serait plus appropriée". Le parquet, lui, s’oppose à une peine de travail.

À noter que les prévenus ont été démasqués parce qu’un d’entre eux avait filmé la scène de coups et l’avait diffusé sur les réseaux sociaux!

En fin d’audience, très émue, la maman de Loan, la victime, demandera la parole pour dire que son fils a été gravement traumatisé par les événements de janvier 2020. "Et avec lui, toute notre famille. Mon fils ne sera plus jamais le même! Le stomatologue nous a dit qu’à 1 mm près, mon fils serait mort!"

Le jugement sera rendu le 17 octobre.