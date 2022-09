Virton: Adelina qualifiée pour la deuxième semaine du concours du Meilleur Pâtissier

Elle veut ncarner la Belgique

Pour démarrer le concours, les candidats ont eu le choix entre deux thématiques: le chocolat ou les fruits. C’est sans hésiter que la Belge s’est dirigée vers le chocolat. La pâtissière amatrice a d’ailleurs insufflé toute sa personnalité dans son premier gâteau de la compétition. Elle l’a réalisé en forme de sac à main, un biscuit chocolat avec un crémeux au spéculoos: "Je veux vraiment me représenter dans le visuel et dans les goûts. Je suis une fan de shopping, et le spéculoos représente la Belgique 200%!", souligne Adelina.

Malheureusement, la prise au froid du sac à main n’a pas été optimale, ce qui a contraint la compétitrice à "faire un peu de BTP", selon ses propres mots. Un visuel qui n’a pas convaincu les jurés. Si Cyril Lignac salue le crémeux spéculoos "hyper bon, qui adoucit bien le chocolat", Mercotte conclut: "C’est un sac moche, mais bon!".

Pas suffisant néanmoins pour se qualifier au premier tour: il faudra attendre la dernière épreuve pour qu’Adelina soit repêchée.

Un bon rattrapage

En revanche, sa planche de surf a convaincu le jury. Pour le thème "Voyage de rêve", la jeune maman a voulu présenter son envie d’aller taquiner les vagues au large d’Hawaï. Biscuit dacquoise, croustillant coco recouvert de confit de fraise, le tout enrobé dans une mousse à l’ibiscus, sans oublier les plaques en chocolat tempéré pour garnir le dessus du gâteau, les téléspectateurs ont eu de quoi saliver. Si la manageuse d’un magasin de vêtements se fait mettre en garde par les jurés sur la qualité du visuel attendue, Adelina n’a pas sourcillé. "Vu la catastrophe de l’épreuve précédente, je prête attention au détail."

Une attention qui a payé, la planche de surf a eu le temps de figer au froid, et le chocolat tempéré et coloré est bien brillant. Des qualités soulignées par le jury: "Ce qui me plaît, c’est la netteté, complimente Cyril Lignac. C’est bon, fin, pas trop sucré. Simple et efficace. Bravo, c’est un bon gâteau.".

Une réalisation qui permettra à Adelina de filer en deuxième semaine, et, qui sait, peut-être aussi loin qu’Alexandre, le Belge qui a accédé à la finale lors de la saison précédente.