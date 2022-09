À l’école comme à la maison

La Maison École, c’est comme l’école à la maison, avec des jeux, des animaux dans le jardin et du temps pour chacun, dans son individualité. Bénédicte et Véronique Bailleux sont sœurs, institutrices et passionnées; et ont voulu remettre du sens dans leur enseignement. Filles de pasteur baptiste, elles ont voulu intégrer les valeurs de la religion dans leur école, qui est baptiste. Sorties du circuit classique, elles ont fondé La Maison École à Gomery (Virton) en 2016, une petite école privée d’une dizaine d’élèves qui enseigne aux maternelles et primaires."On souhaitait créer une structure avant tout bienveillante, à taille humaine, où chaque enfant est pris dans son individualité, à son rythme, et peut s’exprimer et développer sa créativité", sourit Véronique Bailleux. "Chaque enfant a un statut individualisé, chaque enfant étant unique. Nous avons des enfants de tous profils, et nous abordons chacun différemment selon son niveau, ses richesses et ses freins. C’est important pour nous de leur offrir un cadre bienveillant et emplit de valeurs, que nous puisons aussi dans la religion avec des histoires, des chansons", explique Bénédicte Bailleux.