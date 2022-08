Même si "la" Marguerite, comme on dit en Gaume, a peint énormément depuis ses premiers tableaux en 1938 ou 1939 jusqu’à sa mort en 2004.

Le centenaire de sa naissance – elle était née à Virton le 17 juin 1922 – sera marqué de toute une série de manifestations et expositions rétrospectives. La plus importante étant celle proposée dès octobre au Musée gaumais, avec la sortie d’une monographie qui sera de référence sur son œuvre et sa vie.

Mais en parallèle, la Ville de Virton proposera dans ses caves des variations contemporaines autour d’autres toiles de Marguerite Brouhon (on vous l’a dit, il y en a des centaines).

D’autres lieux dans la commune tels la Biblio’Nef ou encore le restaurant le Cœur de la Gaume seront aussi consacrés à des vitrines autour de l’œuvre de "la peintre aux chats".

Deux livres en parallèle

En matière d’expositions, les projets du Musée gaumais et de la commission culturelle de la Ville semblent complémentaires et en harmonie.

En quoi consiste l’initiative de la Ville?"Nous voulons apporter une forme d’hommage à ce centenaire à travers des œuvresd’artistes actuels ayant côtoyé ou connu, de près ou de plus loin, cette personnalité virtonnaise.

En double relation au caractère trempé de l’artiste et de la carte blanche donnée aux participants pour présenter leurs créations anciennes ou récentes, nous lui avons donné le nom de "Marguerite, expression libre", précise la Commission culturelle de la Ville.

Par contre, au plan littéraire, deux initiatives concomitantes ont vu le jour et, vu de l’extérieur, cela fait un peu désordre.

D’une part, il y a un projet officiel mené par le Musée gaumais et qui verra la sortie d’une grosse monographie complète sur l’œuvre et la vie de Marguerite Brouhon.

C’est la critique d’art deLa Libre Belgique, Gwennaëlle Gribaumont, qui se charge de la coordination de tout ce travail, entourée d’une série d’auteurs-collaborateurs de renom, tels Anita Drohé, Claude Raucy, Jean-Luc Frérotte, ainsi que des témoins interrogés dans le livre et ayant connu de près Marguerite: les peintres Blandy Mathieu, Dominique Collignon ou encore le critique d’art et essayiste Georges Jacquemin.

Mais un autre projet de livre, dû au Virtonnais Michel Duvigneaud, est aussi en préparation pour cet automne.

Une grosse biographie de 300 pages, l’auteur se félicitant de posséder, avec sa sœur, bon nombre des carnets intimes de la Marguerite.