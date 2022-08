Louis Goemaere et Marie-Louise Gobertse sont dits oui à Bleid le 23 février 1952.

C’est au sein de l’épicerie des parents de Marie-Louise que le couple se rencontre. Deux enfants, quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants viennent s’ajouter à la famille. Si Marie-Louise apprécie le crochet et les mots croisés et Louis a la main verte et s’occupe des extérieurs.

Noces d’or

C’est à Lisogne le 8 avril 1972 que Luc Gillet et Georgette Defossésse marient. Après ses études, Georgette travaille dans l’hôtellerie, une pâtisserie et plusieurs enseignes. Luc, après sa scolarité s’engage dans l’armée et rejoint une caserne en Allemagne. Ils se rencontrent grâce au cousin de Georgette et une fois mariés, reprennent la supérette de Meix-devant-Virton. De leur union naissent deux enfants et trois petits-enfants.

Claude Collin et Claudine Conrardse rencontrent à Heinstert avec un tango. Ils se marient à Habay-la-Neuve, le 17 juin 1972. Si Claude travaille d’abord dans la métallurgie à Rodange, au Bois des Isles à Marbehan et au terrain de camping, les époux assurent ensuite plusieurs tâches comme le nettoyage de monuments. De leur union sont nés deux enfants. Claudine apprécie le crochet et la couture tandis que Claude se passionne pour la lecture.

Jean-Louis Habay et Rose-Marie Latran: Rose-Marie a un rêve: être infirmière en pédiatrie. Elle réalise de petits boulots avant d’assurer le secrétariat de l’entreprise de son mari. Jean-Louis s’est installé comme couvreur indépendant. Après un premier contact, tous deux se retrouvent trois ans plus tard dans un bus. Le couple se marie à Virton, le 22 juillet 1972 et accueille trois enfants et huit petits-enfants.

C’est le 5 août 1972 que Guy Tintinger et Marie-Anne Lamberts’unissent à Les Bulles. Après ses études, elle travaille dans une bijouterie à Florenville. Guy étudie l’agronomie avec option tropicale à Gembloux. Ils se rencontrent au bal à Valansart. Après un séjour dans la région du Sahara, ils reprennent la ferme du CNDB où Guy enseigne l’agriculture et Marie-Anne accueille de nombreux enfants. De leur mariage naissent deux enfants et des petits enfants.

Jean-Claude Boquel et Monique Claussese sont unis à Mussy-la-Ville le 23 septembre 1972. Jean-Claude s’installe comme camionneur indépendant, pratique le motocross et poursuit sa carrière chez Dargenton. Monique souhaite devenir coiffeuse et va ensuite travailler à l’école de Mageroux. Un enfant et un petit-enfant viennent agrandir la famille. Jean-Claude est passionné par les sports moteurs et les Ferrari et tous deux aiment les croisières.

Michel Humbert et Michèle Geoffroyse rencontrent lors d’une soirée entre amis à Bouillon. Elle débute très tôt un apprentissage en coiffure et ouvre ensuite son salon. Michel rejoint les chemins de fer. Ils se marient à Virton le 28 septembre 1972 et accueillent un enfant et un petit-enfant. Michèle s’intéresse à la peinture, la couture, et la cuisine alors que Michel se passionne pour les sports et la jardinerie.