Virton : une livreuse de colis blessée après un vol à l’arraché

Le parquet du Luxembourg nous signale qu’un vol à l’arraché a été commis à Virton, la nuit dernière, entre 2h00 et 3h00 du matin sur une livreuse de colis. L’auteur lui a pris sa sacoche et lui donné deux coups de poing. Il a été interpellé et privé de liberté. Âgé de 29 ans, il sera présenté ce jeudi 18 août devant le Juge d’Instruction. Les blessures de la victime sont légères et n’ont, à la connaissance du Parquet, pas engendré d’incapacité de travail.