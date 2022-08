Numéro 101 pour «Traversées»

Le numéro 101 du recueil Traversées, revue trimestrielle littéraire (Virton), est paru. Il est bellement rempli et illustré. Plusieurs dizaines d’auteurs, de poètes. le composent. On y retrouve un consacré à Anne-Lise Blanchard, préparé par Gérard Paris. Anne-Lise Blanchard, née en janvier 1956 à Alger, est une poétesse et militante française Danseuse, chorégraphe puis thérapeute, elle écrit de la poésie et de courtes proses. Elle a déjà publié une vingtaine de livres, dont des recueils de haïkus, chez plusieurs éditeurs. Elle habite aujourd’hui dans le Sud. « La chance du poème n’est-elle pas de rendre le monde lisible, du moins d’en prendre le parti et le risque, faute de pouvoir l’éprouver avec certitude ? Rendre le monde parlant au plus près de la vie intérieure de la langue, c’est donner vie à l’espoir du mot qui s’éveille à nouveaux frais… » (Céline Rochette-Castel, évoquant les mots d’Anne-Lise Blanchard. En guise d’édito, on retrouve à la fin de l’ouvrage, un hommage vibrant de Patrice Breno à Jacques Cornerotte, parti il y a peu. Jacques coordonnait la mise en page des recueils : « Jacques, te voilà parti, une étoile dans la galaxie de ceux qui comptent… »