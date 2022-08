Virton: la famille Morelle part en périple de 4 mois à vélo vers la Grèce

Cela fait deux ans que Martin Morelle, prof de physique à l’Inda à Arlon, et son épouse Véronique Huens, qui travaille à Nature Attitude à Anlier, ont ce rêve un peu fou de partir à l’aventure.

Un blog

Le couple a envie de faire partager à leurs enfants cette expérience en dehors des sentiers battus. Il faut dire que les parents sont rodés et ont été marqués par leur tour à bicyclette d’un an à travers le sud-est asiatique et l’Amérique du Sud, plus jeunes.

Cette fois, le défi est autre: le faire en famille. Prendre son temps, aller à la rencontre des gens, une slow attitude pour aller vers les vraies valeurs, un projet qui colle bien à la peau de ce prof de sciences, actif dans tout ce qui est durable au sein de l’école arlonaise.

Mais pas question pour les enfants de ne pas ouvrir un cahier. Une heure de math ou de français est prévue chaque jour. Dans les valises, des cubes pour les tables de multiplication et Maman a photocopié d’anciens CEB pour Matthias… Les jeunes rédigeront un blog pour leurs copains, de quoi avoir un formidable album de famille de Hongrie, Serbie ou ailleurs.

Poignet cassé

Le périple a bien failli tomber à l’eau fin juin, car Maman est tombée en cyclomoteur, se cassant le poignet.

Le médecin interdisant de tenir le guidon, cela s’annonçait mal. C’était sans compter sans les Morelle. La famille a déniché un vélo où maman pédalera uniquement avec les jambes. Un Pino, un vélo tandem qui a sauvé la mise. Déjà une preuve d’une adaptation à l’imprévu.

Première embûche du jour J, Papa Martin doit recoller ses lunettes avec de la super glue, il y en aura d’autres.

Ce jeudi sous la canicule, la première étape a déjà été du costaud. Une trentaine de kilomètres jusqu’à Aubange, qui ont fatigué les jeunes. La belle récompense, c’est la piscine d’une collègue qui a accepté d’héberger la famille.

Le lendemain, ce sera plus spartiate, un camping à Schengen. Tout un symbole pour un périple sans frontières.