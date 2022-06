François Culot, le maire mécène, offre une statue pour la place de Virton

François Culot, maire de Virton, et son épouse Sylvia De Pauw, ont ainsi acquis une œuvre d’art de l’artiste Philippe Brodski pour un montant de 35000 €. Cette sculpture en bronze représentant un enfant sur un cheval (1,50 m sur 1,50 m), est offerte à titre gratuit et définitif par les mécènes Culot à la Ville de Virton. Elle sera installée sur un socle au milieu de la place Nestor Outer, à un emplacement déjà prévu près de la pharmacie Familia, et sera inaugurée le vendredi 1er juillet en même temps que l’inauguration de la place rénovée.

Brodski, 69ans, sculpteur de talent et reconnu, dit avoir des attaches sentimentales avec la Ville de Virton.Il a déjà une sépulture réservée à son nom au…cimetière de Virton.Rappelons aussi que son père, Constantin Brodski, est l’architecte à la base du musée lapidaire de Montauban-Buzenol (Musée gaumais).

Mullens «On nous met devant le fait accompli»

Jeudi soir lors de la séance du conseil communal à Virton, il n’y a pas eu de contestation formelle sur les bancs face à ce cadeau offert par le couple Culot à leur Ville. Cependant, André Gillardin (Citoyens) s’est demandé si l’on aurait pu solliciter l’avis de la population avant d’accepter un tel projet.

Michel Mullens (Les Engagés) a trouvé de son côté désagréable que l’emplacement étant choisi sur la place et le socle de la statue y étant déjà fixé, "les conseillers communaux se retrouvent dès lors devant le fait accompli et n’ont pas la possibilité de donner leur avis."

Le 1eréchevin Vincent Wauthoz lui a répondu qu’il avait déjà fallu de longs palabres entre urbanistes et architectes pour se mettre d’accord sur l’emplacement et la bonne orientation sur la place!