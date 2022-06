« Le projet sportif est intéressant pour moi. Je voulais tenter ma chance au plus haut niveau, pour pouvoir continuer à progresser dans un environnement encore plus performant. Et le discours du coach m’a séduit. Il me connaît pour m’avoir croisé avec Mouscron la saison dernière et j’ai senti qu’il désirait vraiment que l’on travaille ensemble. Cette confiance est importante pour moi », indique le joueur sur le site internet de Seraing.

Valentin Guillaume a signé un contrat de deux saisons, avec une autre en option. il a directement pris la route de Metz, pour aller rejoindre ses nouveaux partenaires sur leur lieu de stage.