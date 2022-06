Des coups de couteau dans un café à Virton au premier jour du déconfinement

Notre Virtonnais s’installe sur le temps de midi au Rustique de la place Nestor Outer et abuse de ce retour aux bonnes choses.

"J’ai bu entre 30 et 40 bières" , avoue-t-il aux enquêteurs. Il y retourne vers 17h, continue à écluser les chopes et commence à importuner les clients, à tel point qu’il est mis dehors par le patron. Pas rassasié, il traverse la place centrale de la capitale de la Gaume et atterrit au Saint-Laurent, autre établissement emblématique.

Il reprend son cinéma, insultant les paisibles clients de la terrasse. À l’intérieur, une famille fête la naissance d’un enfant. Deux frères de la fête, un trentenaire et l’heureux papa de 23 ans, interviennent et prient l’ivrogne malveillant de se retirer.

Quelque temps plus tard, l’homme revient. armé d’un couteau de cuisine. Un client veut intervenir et se fait attaquer par des coups de couteau qui lui transpercent le bras.

Énervés, les deux frères passent à l’action: l’un ceinture et immobilise l’assaillant tandis que l’autre le roue de coups. La police mettra fin aux hostilités alors qu’une ambulance emmène le client en sang.

Un tribunal d’humeur badine

Malgré la gravité des faits, la présidente du tribunal Sarah Coisne, l’avocat du client blessé, Me Dimitri Soblet et celui des frères, Me Dimitri De Coster, ont traité l’affaire dans la bonne humeur attirant même le représentant du ministère public, Yannick Rosart, dans quelques fous rires inhabituels.

Le principal prévenu était absent et n’avait pas jugé bon de se faire représenter par un avocat.

Le substitut Rosart a requis des peines de 6 et 8 mois pour les trois protagonistes. Il ne s’opposera pas à des sursis partiels ou des peines de travail pour les deux frères. L’absence du troisième larron ne lui permettra pas de bénéficier d’éventuelles mesures de faveur.

Le tribunal rendra son jugement le 12 juillet.