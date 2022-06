L’autisme au fond, c’est quoi?

Le TSA, Trouble du Spectre de l’Autisme, qualifie les personnes atteintes d’un trouble neurologique, qui se traduit par une altération de l’interaction sociale, de la communication, une modification du champ des activités et des intérêts ainsi que le caractère répétitif de certains comportements dès la petite enfance.

À Saint-Mard (Virton), Nicolas Clesse, bientôt 30 ans, est l’une de ses personnes autistes. Né « différent », fragile, ( « il tombait beaucoup quand il était petit » , dit sa maman Annie), mais terriblement attachant et sociable.

À l’adolescence, quand il a eu 15ou 16 ans, ses parents ont dû trouver une structure d’hébergement pour lui. Ils se sont adressés à la Fondation Autisme Luxembourg, qui dispose de deux structures d’accueil à Rambrouch, près de Perlé-Martelange, et à Munshausen.

C’est à Rambrouch que Nicolas est encadré actuellement, à l’entière satisfaction de ses parents et de ses sœurs. Il y mène diverses activités et participe à la vie collective de l’institution comme replier le linge, débarrasser la table, etc.

Mais héberger de tels jeunes gens et adultes porteurs de handicap a un coût et la Fondation Autisme fait appel chaque année à des dons pour financer ses projets.

272km à pied en 16 jours

Annie Demarche, la maman de Nicolas, à son niveau également va contribuer à attirer l’attention sur la Fondation Autisme en se lançant cet été dans un projet sportif d’envergure. " Je vais parcourir le fameux chemin de Stevenson entre le Massif Central et les Cévennes. Je prends le train à Metz le 21 juillet jusqu’au Puy en Velay et le lendemain, je vais commencer les 272 km jusqu’à Saint-Jean du Gard puis Alès! » , raconte Annie avec un bel enthousiasme.

Entraînée aux sorties et randos de 20 km de moyenne, la Gaumaise d’adoption de 61ans (elle est originaire de Godinne) ne craint pas l’effort. Elle a été séduite par la vision du film Antoinette dans les Cévennes , mais contrairement à l’Antoinette et au grand écrivain écossais Robert Louis Stevenson en 1870, Annie cet été ne devra pas traîner un âne! Tout juste son sac à dos et ses grosses chaussures de marche. « J’espère terminer pour le 6 août. J’adore rencontrer des gens en chemin. J’ai réservé chaque endroit où je m’arrêterai le soir. »

Sachez aussi qu’Annie tient un blog sur Facebook intitulé « À fond vers d’autres lieux », où elle parle de Nicolas et rend compte de ses randos dans la nature.

www.fal.lu