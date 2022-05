Une expo en hommage à Marie-Josée Semes à Ruette

Marie-Josée Semes a toujours aimé partager sa passion, notamment avec les plus défavorisés. Elle a organisé dès 2005 des ateliers avec les pensionnaires de la Petite Plante de Musson, une maison d’accueil pour personnes polyhandicapées adultes. Ils pouvaient ainsi exprimer leurs émotions et leur sens artistique. " Plus que les prix et reconnaissances internationales sa vraie récompense, elle la trouvait dans son quotidien, dans le regard et le bonheur de sa famille, de ses amis et des résidents de "la Petite Plante" à Musson, avec qui elle a partagé son art, sa passion et à qui elle a donné une partie d’elle-même " se souviennent ses enfants, sa famille et ses amis qui ont décidé de rassembler ses œuvres pour lui rendre hommage ce prochain week-end.