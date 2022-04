5 étudiants ingérieurs de Pierrard-Virton ont conçu un modèle révolutionnaire pour la lune

Les cinq amis sont étudiants ingénieurs industriels dans différentes années à l’école supérieure de Pierrard (Virton), faisant partie du réseau libre de l’Hénnalux.

Ils ont fait un tabac jeudi soir à Luxembourg lors du NewSpace Ventures Talks, un événement international rassemblant les professionnels intéressés par le développement du secteur spatial pour tous ses aspects industriels et commerciaux.

Lex cinq Pierrardins ont présenté un projet de module, fruit de leurs recherches intensives depuis plusieurs mois et dont l’idée de base avait émargé en novembre 2021, déjà à Luxembourg, lors du hackathon Space Hack Luxembourg.

Leur module, qui n’attend plus maintenant que des partenaires commerciaux et des investisseurs industriels pour en construire le premier prototype, consiste à fournir de l’énergie sur la lune grâce à l’installation de panneaux thermiques qui pourront générer de la chaleur et de l’électricité.

Aïsha Laabel, porte-parole du groupe des cinq étudiants concepteurs, nous détaille les grands axes de ce module dans cette page.