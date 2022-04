Virton passe à côté de l’exploit

Trois heures de haute lutte et le Century 21 Virton a été à deux doigts de faire tomber le leader de la compétition. En effet, alors que Mendes et Darcis menaient deux à zéro et que l’on imaginait Piraert battre El Hakem, le joueur égyptien était le premier à infliger une défaite au joueur de la Castellinoise. À 2 à 1, Massart se retrouvait face au numéro un, Mendes. Et là, nouvelle surprise avec le Virtonais qui mène 2 sets à 1 et 8 à 3. On imagine les deux équipes déjà à égalité, mais Mendes va inverser la tendance pour arracher la victoire. Au lieu de se retrouver à deux partout, les locaux filent à 3 à 1 et quand Vostes prend la mesure de Piraert, on se rend compte que les Gaumais sont passés tout près de l’exploit.