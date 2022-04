Le Virtonnais qui a forcé les barrages de police lundi soir: écroué pour tentatives de meurtre !

L’intéressé est bien connu des forces de police car il avait été arrêté il y a quelques mois pour avoir vendu des stupéfiants.On avait aussi découvert de la culture de cannabis à son domicile. Depuis ces faits, il avait été remis en liberté, mais en devant respecter plusieurs conditions.

Lundi soir, il a pris la fuite en ne respectant apparemment pas ces conditions et alors que son véhicule était en défaut d’assurances.

D’après nos informations, il conduisait son véhicule sous influence de stupéfiants et était en possession de produits de drogue.

Il aurait pu tuer deux policiers

Lundi soir, le conducteur, pris en chasse, ne s’est pas arrêté à deux barrages des policiers gaumais dressés dans le centre de Virton et sur la route du contournement ouest de Virton en direction d’Etalle. Il a forcé ces barrages et a finalement stoppé sa course contre un talus.

Présenté mardi après-midi à une juge d’instruction à Arlon, il a été placé sous mandat d’arrêt pour tentatives de meurtre sur deux policiers.