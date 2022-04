En effet, l’artiste belge Saule, qui viendra présenter son nouvel album, invitera sur scène le chanteur Cali. Déjà présent l’année dernière avec plusieurs de ses amis, Saule a reçu cette année carte blanche de la part des organisateurs."Nous savions que tous deux avaient déjà joué et collaboré ensemble. Nous avons demandé à Saule s’il était partant pour ce projet. Il a contacté Cali et nous avons la chance qu’il soit disponible ce jour-là. C’est un grand plaisir pour nous d’avoir un grand artiste comme lui. Nous tenons toutefois à préciser qu’il ne s’agit pas d’un concert de Cali", précise Frank Turchy.

Une programmation éclectique

Comme chaque année, la soirée du vendredi sera dédiée aux reprises avec des groupes tels que Mr Wilson (covers), Calo Expérience (Calogero), On s’était dit rendez-vous (Patrick Bruel), Poker Face (Lady Gaga) et Synapses. Le samedi, le festival accueillera Cephaz, Sharko, Providence Band, El Tchia que Vàra et bien évidemment le duo de Saule et Cali.

Pour ce programme, les organisateurs réservent encore quelques surprises."Nous espérons pouvoir annoncer, d’ici la fin des vacances de Pâque, une tête d’affiche supplémentaire. Il s’agit d’une surprise à la hauteur de ce que nous souhaitons faire".

Si la formule plein air sera de nouveau à l’ordre du jour, le site connaîtra des changements pour satisfaire les festivaliers.

Autre nouveauté de cette édition: une cinquantaine de pass premium étaient proposés aux festivaliers. Seuls quelques-uns sont encore disponibles.

https ://www.goosefest.be/