Une bataille intense à trois pour les lauriers

Saint-Mard B toujours en tête

Actuellement, les Bleus comptent deux points d’avance sur Toernich et quatre sur Martelange. Le départ de Lindsay Faber, le second entraîneur des Saint-Mardois, ne semble pas avoir affecté le groupe. La continuité étant assurée sur le petit banc par la présence de Fabrizio Lepenne, le T1 de l’équipe B qui reprendra l’équipe A la saison prochaine, très probablement en P2. Autant dire que les joueurs qui souhaitent évoluer à l’échelon supérieur auront à cœur de faire étalage de leurs qualités. Ce sera nécessaire pour les hommes du capitaine Collot qui disputent trois de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur chez trois équipes qui peuvent toujours espérer participer au tour final: Waltzing, Nothomb B, Messancy B.

Calendriers plus faciles pour Toernich et Martelange

Les Ardoisiers sont frustrés d’avoir été rattrapés dans les arrêts de jeu lors des deux dernières rencontres. À charge de Julien Cocomeri, le joueur-entraîneur des Sang et Or de réussir à changer cette frustration en soif de victoires pour son équipe expérimentée. En dehors du déplacement à Signeulx chez la lanterne rouge, les Martelangeois disputeront toutes leurs rencontres à Im Wohr. Cela peut être un bel avantage quand on voit l’engouement du public lors de leurs matchs. Au niveau du calendrier, Toernich semble avoir la fin de championnat la plus facile. En dehors des derbys face à Nothomb B et Waltzing qu’ils disputent à domicile, les quatre autres matchs des Rouges sont contre des équipes situées au classement parmi les cinq dernières.