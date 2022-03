L’Arche de la place divise les élus virtonnais

Wauthoz: «On ne se cache derrière personne»

"Je n’ai rien contre cette Arche, les goûts et les couleurs divergent toujours et je pense qu’à la longue, les Virtonnais s’y habitueront, dit en introduction Michel Mullens. Ce que j’ai du mal à accepter par contre, c’est que dans des interviews, M. Wauthoz se cache derrière le fait que le projet de construction de cette Arche a été voté en 2016. Vous n’avez pas tenu compte de l’avis de la commission communale CCATM et n’avez pas sollicité l’avis des voisins."

Le leader des Engagés fait aussi toute une série d’observations sur la sécurité, "les Tourelles devant la pharmacie Nothelier et la banque Belfius créant un danger pour les piétons." Et de citer aussi les potelets devant le parvis de l’église, qu’il serait judicieux de rendre amovibles pour rendre l’accès à l’église plus aisé lors de mariages et enterrements.

Vincent Wauthoz, piqué au vif, rétorque que lui et le collège "ne se cachent derrière personne"."Nous avons approuvé ce projet en 2016 sous la précédente législature (NDLR. dont le cdH faisait partie) et on l’assume. Cela me fait bondir quand je lis que des personnes ayant approuvé ce projet de l’Arche le trouvent maintenant "affreux"., dit Vincent Wauthoz.

L’échevin se lance aussi dans un long historique – agaçant Michel Mullens qui estime qu’on ne répond pas à ses questions -. M.Wauthoz rappelle que le principe de créer une porte pour fermer l’espace de la place Nestor Outer "avait déjà été prôné par M.Schwanen, de l’Urbanisme à Arlon, il y a trente ans. Une porte pour fermer l’espace et l’ouvrir.Ce matin d’ailleurs, des urbanistes qui ne sont pas de la province étaient en réunion chez nous à Virton.Ils ont trouvé cette Arche très belle", ajoute Vincent Wauthoz.

Comment interpréter Facebook?

De son côté, le maire François Culot rebondit sur les propos du conseiller citoyen André Gillardin, ce dernier ayant relevé sur Facebook "un déferlement d’avis négatifs sur cette Arche".

"J’ai vu comme vous ces 142avis négatifs, mais ce qu’on ne dit pas, c’est qu’il y a eu aussi 205 like, donc 205 personnes qui ont apprécié la photo.Et aussi des commentaires de personnes positives qui répondaient à d’autres personnes positives", dit le maire Culot.

Mercredi soir à Virton, l’Arche a donc veillé à ne pas sombrer dans les flots, même si l’embarcation a été bousculée par les embruns de la minorité.