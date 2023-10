Val du Glain à Vielsalm: 50 ans de passions

Cinq décennies d’histoire(s)

Un Charles Legros qui, lors de la cérémonie officielle des 50 ans, ce samedi, n’a pas manqué de mettre en perceptive les cinq décennies de l’existence de l’ASBL. Portée sur les fonts baptismaux le 25 août 1973, elle n’a cessé d’étoffer ses actions pour réaliser ses buts soit: "La recherche et la conservation de toute activité humaine de la région de Salm et des régions voisines, la publication de travaux et l’organisation d’activités diverses destinées à mieux faire connaître ces buts", rappelle Charles Legros qui égraine les actions menées depuis le début: sortie de revues, organisation d’expos, gestion de deux musées, celui du Coticule et de l’Histoire et de la Vie salmiennes.

Certes, tout n’a pas toujours été rose, le président pointant les interrogations récurrentes sur le financement des activités mais, optimiste, il ponctue son intervention par un vibrant: "L’ASBL n’a, vraisemblablement, pas lieu de craindre l’arrivée des années à venir. Bon anniversaire et ad multos annos !"

Implication des membres

Le bourgmestre Elie Deblire avait tenu à s’associer, comme de nombreux autres mandataires, à cet anniversaire. Lui aussi a mis en avant ce demi-siècle d’histoire, insistant sur: "L’implication de ses membres."

Il ajoute: "Au travers de votre travail, c’est le passé de notre région qui renaît, qui existe, qui se révèle à nous. Vous êtes acteurs de la préservation de notre patrimoine. Vous faites de cette matière un domaine accessible à tous." L’assemblée, elle a pu se plonger dans le temps notamment pas un voyage musical, voyage proposé par Pascal Ormancey du groupe local "Carpe diem."