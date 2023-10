"Pile-poils", une campagne pour appréhender la puberté à Vielsalm

"Ce projet s’adresse aux jeunes de 5 et 6e primaires et de 1er et 2e secondaires" explique-t-on, notant avec insistance que le but est de donner une "Information claire et précise sur le sujet," le constat étant que si ces jeunes pensent savoir, de nombreuses fausses informations ont la vie dure. Inutile de brusquer les choses: chacun a son histoire, sa façon de l’appréhender, de se découvrir, de cerner son passage dans l’adolescence. Lorsque c’est "pile" le moment, l’outil est là. Son nom également d’ailleurs: "Pile poil." Références au moment opportun et à la puberté. Pour toucher son public cible, l’AMO a opté pour un site Internet éponyme au projet. Conçu en collaboration avec le planning familial "Infor-femmes" à Liège, il répond de façon simple, dans un vocabulaire adapté, aux questions de ces jeunes, dans des domaines aussi variés que les relations lato sensu, le corps ou encore la sexualité.

Ateliers et conférences

Axe également à épingler, un onglet "Le coin des parents" qui peut épauler ces derniers pour aborder certains de ces sujets. Là aussi, un retour du terrain perçu par l’AMO. Parallèlement, des ateliers et conférences sur le sujet sont prévus dans les prochains mois et ce gratuitement. Ils permettront d’aborder des sujets comme le consentement ou les enjeux relationnels à l’adolescence en passant par des pistes pour parler de sexualité avec ses enfants. Une campagne de sensibilisation via flyer et autres totems sera également lancée dans les prochains jours, dans les endroits clefs.

www.pile-poils.be