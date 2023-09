Histoire de l'art, la formation qui cartonne à Vielsalm

La formation la plus prisée ? Celle centrée sur l’histoire de l’art. Tous les lundis, ils sont plus de 40 à se retrouver dans les locaux de l’Institut du Sacré-Cœur pour la suivre. Ce cours en est à sa cinquième année et depuis le début, il est dispensé par le très pédagogue Emmanuel Grégoire.

Il se remémore: "L’idée de ce cours est venue de la base. Plusieurs personnes suivaient des activités culturelles à Vielsalm et dans les communes limitrophes. Certains souhaitaient que des cours réguliers soient organisés en parallèle. Une liste de participants potentiels a été présentée à l’Illeps pour l’inciter à mettre sur pied ce cours. Cette liste comportait 20 noms. La première année nous étions 30, depuis, nous dépassons toujours les 40 personnes."

Contexte

La philosophie du cours ? L’enseignant explique: "L’histoire de l’art peut apparaître comme une discipline élitiste. On pense qu’il faut déjà avoir un certain bagage pour l’appréhender. Ici, la volonté est de la rendre accessible à toutes et tous." Pour ce faire, Emmanuel Grégoire a sa recette. Outre sa culture encyclopédique, il met un point d’honneur à tout recontextualiser, élément essentiel pour aborder son cours: "On repart toujours du début, cela facilite l’approche" avance-t-il, insistant sur l’aspect chronologique des choses.

Cette année, ce cours qui se nomme officiellement "Histoire de l’art: les courants artistiques," débutera à la Renaissance pour arriver au XXe siècle, non sans avoir épinglé les grandes figures de ces époques. Une approche thématique centrée sur les "ateliers d’artistes" sera également proposée, prélude à une exposition qui verra le jour à Namur et qui sera un but de déplacement de la classe.

Profils variés

Une classe qui accueille des profils variés: "Il y a des personnes qui prolongent les cours par des voyages, des visites, d’autres qui viennent pour le plaisir d’apprendre. Il ne faut pas non plus négliger la dimension d’échanges, de rencontres, de partages d’une même passion." Celui qui enseigne à l’IMEP, l’Institut royal supérieur de musique et de pédagogie de Namur, et a enseigné aussi l’histoire de l’art à Virton et dans le sud de la province, souligne que l’on "apprend de tous les groupes que l’on rencontre. Ici, c’est très enthousiasmant de voir autant de personnes se déplacer pour un cours d’histoire de l’art." Notons que ce cours sera également proposé à Bastogne, toujours à l’Illeps.