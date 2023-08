"Slowtourisme" à Vielsalm: le budget explose

Mauvaise surprise

Sur le fond, autour de la table, tout le monde semble d’accord. Par contre, les informations données par le mayeur, qui revenait d’une réunion avec ces 7 communes et Idelux Projets Publics vont faire grimacer. Si le projet est subsidié à hauteur de 1 871 000 € par l’Europe, comment financer le solde pour les communes ? Si un accord semble trouvé, la mauvaise – surprise vient de l’estimation des travaux, revue à la hausse. On passe de 1 700 000 € à 2 500 000 €. Corollaire, les honoraires de l’auteur de projet, payés en pourcentage, explosent également. Ajoutant d’autres frais, on en arrive à un montant global de 3 136 000 €. Pour Vielsalm, la participation communale estimée à 103 000 € passerait à 227 700 € ! Seule embellie au tableau: "Idelux Projets publics a décidé de faire un effort, et ses honoraires sur 5 ans passent de 580 000 € à 240 000 €" avance le mayeur.

Marchandage ?

Cette dernière donnée fait bondir François Rion: "C’est une technique bizarre. Est-ce du marchandage ? Ou admettent-ils qu’ils se sont plantés dans l’analyse des coûts ?" Il s’étonne également de cette hausse des montants et des délais très courts pour se prononcer. Ce dernier point de vue est partagé par Jacques Gennen (min.) qui verrait bien un report de la décision "Pourquoi se précipiter ?" s’interroge-t-il. Le temps presse cependant: le dossier doit être déposé pour le 20 septembre. Dans le débat, on apprend que si une des 7 communes refuse, le projet ne pourra pas se concrétiser.

Le bourgmestre note par ailleurs qu’il est arrivé à l’Europe de revoir ses subsides à la hausse et qu’il ne s’agit ici que d’estimations. Seule la majorité se montre favorable sur ce dossier.

Notons que la soirée a débuté par une minute de silence en mémoire du conseiller de la majorité Hervé Midré, décédé inopinément il y a quelques jours. Tous autour de la table ont unanimement salué son engagement et sa bienveillance.