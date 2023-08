Rapidement, sur les réseaux sociaux notamment, l’information a été relayée, laissant la place à de très nombreux commentaires soulignant les qualités de l’homme et du mandataire. C’est qu’Hervé Midré avait décidé de tâter de la politique locale, en 2012, sur la liste Intérêts communaux conduite par Christophe Bleret et en 2018, sur la liste du bourgmestre emmenée par Elie Deblire. Conseiller du CPAS, il est aussi entré au conseil communal en avril 2021, suite à la démission d’Aline Lebrun.

Bien commun

Unanimement apprécié par les élus salmiens, Hervé Midré était un homme de terrain, relayant ce qu’il entendait, les préoccupations et les soucis des habitants de sa commune. Ce dimanche, la liste du bourgmestre a publié sur le net un communiqué: "Conseiller communal et conseiller de l’action sociale, Hervé a consacré du temps à la vie publique et à la défense du bien commun. Il était un mandataire assidu, humble, apprécié et très à l’écoute des problèmes des citoyens. Toujours prêt à rendre service, à échanger sur tous les sujets et à nous éclairer de ses idées. Hervé, un vrai généreux, un bâtisseur de liens entre les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes à qui nous rendons hommage et témoignons notre immense reconnaissance."

Derrière cet investissement dans la "chose publique," Hervé Midré était un passionné de tir sportif. Il était également membre de l’amicale des Chasseurs ardennais. C’est d’ailleurs grâce à son service militaire, dans cette unité, qu’il avait découvert et était tombé sous le charme de Vielsalm, lui le natif de Verviers. Homme de foi, Hervé Midré avait été papa catéchiste et était investi à Farnières. Il était papa à deux reprises. Il sera conduit vers sa dernière demeure, ce mercredi après-midi.