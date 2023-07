Vielsalm: La ministre Valérie De Bue retient le projet de VTT trail center sur le site de la Baraque de Fraiture

Ce dossier avait été approuvé en tant que projet par les conseils communaux de Lierneux, Manhay et Vielsalm, là où se situeront les différentes pistes et autres dispositifs pour ce centre, comme les sites d’initiation ou un pump-track deviendra donc une réalité.

Un million d’€

Avec Vielsalm, deux autres sites ont été retenus, l’un à Liège et l’autre à Vresses-sur-Semois. Les subsides alloués pour ce trail center sont d’un million d'€. "24 nouvelles pistes VTT seront créées et participeront à la diversification des activités de la station de Ski de la Baraque Fraiture en dehors de périodes enneigées, commente-t-on du côté de la ministre De Bue.

On ajoute: "Les liaisons envisagées permettront de proposer une vraie expérience touristique à côté de la dimension sportive, puisque les trois localités touristiques bénéficient de commerces et d’un Horeca adaptés. Ce site nature dédié au VTT bénéficiera d’une marque"Baraque"dont la renommée n’est plus à faire et d’une situation géographique idéale aux abords de l’autoroute E25, à moins d’une heure des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Luxembourg."

Et de ponctuer: "La création de Trails Centers augmente l’attractivité touristique de la Wallonie et permet de satisfaire de nouveaux publics. Les Trails Centers, grâce à leur situation mais aussi à leur offre diversifiée, visent notamment à attirer des touristes et à générer des nuitées. Ils participent également au développement des commerces locaux et renforcent le positionnement de la Wallonie en matière de tourisme sportif."

Fierté

Le bourgmestre de Vielsalm est sur la même longueur d’onde et explique: "Nous sommes très heureux de cette décision et fiers du résultat obtenu en collaboration avec Manhay et Lierneux, sous la houlette d’Idelux. Nous avons pu compter sur un partenariat avec l’ASBL piste de ski. La société"vélosolutions,"elle, ne ménageant pas ses efforts dans ce dossier." Le mayeur rappelle lui aussi l’importance de la diversification des activités sur ce site, ajoutant: "Il s’agit d’un projet qui respecte l’environnement et qui pérennisera l’emploi sur place."