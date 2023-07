Peintre reconnue et femme engagée, la Salmienne Anny Misson s’en est allée

Peintre reconnue

Malgré les épreuves de la vie, Anny Misson avait une foi inébranlable en l’homme et à sa puissance de faire bouger les choses. Ce n’est donc pas un hasard si on la retrouve comme membre engagée et très active de la section locale Vielsalm-Manhay d’Amnesty International. Elle était de toutes les réunions et bravait même le froid pour, notamment, s’investir au marathon des lettres organisé lors du marché de Noël de sa ville. Impossible d’évoquer la personnalité d’Anny Misson sans penser à l’artiste peintre reconnue qu’elle était. Elle qui a participé à de nombreuses expositions autant dans notre pays qu’à l’étranger a réalisé le chemin de croix de l’église Saint-Gengoux à Vielsalm. C’est dans cette église que ses funérailles seront célébrées ce mercredi matin.