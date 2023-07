Frédéric Waseige, Freddy Tougaux et Alain Dubru intronisés au sabbat des macralles, à Vielsalm

Le sabbat a été, selon de nombreux observateurs, remarquable et réglé comme sur du papier à musique.

Comme le veut la tradition, des barons ont été intronisés lors de la soirée. Cette année, le choix s’est porté sur Frédéric Waseige, consultant sportif pour les médias, sur David Greuse, alias Freddy Tougaux et sur Alain Dubru, le boss du Let There be Rock. Ils posent, sur notre photo, en compagnie d’une macralle et du nouveau "champêtre" Gregory Kucharski.

Grand cru pour la Fête des Myrtilles

-- COMMENTAIRES -- Pour la seconde fois, les lanceurs de drapeaux étaient là et ont été unanimement appréciés. ©EdA

Alors que le feu d’artifice allait être tiré ce 21 juillet, c’est tout le parc communal qui était déjà en feu grâce à la formation "Big fiesta" qui a proposé une plongée dans les succès francophones des décennies précédentes. Un feu d’artifice qui ponctuera des festivités de haute facture cette année. Tout a débuté avec un sabbat des macralles, le 20 juillet. Le lendemain, place à la 73ème fête des Myrtilles.

Plus de 5000 entrées payantes

On peut l’affirmer, les dieux de la météo étaient salmiens. En effet, alors que les prévisions faisaient état d’un réel risque de pluie, il n’est venu qu’une averse peu avant midi, averse qui n’a que très peu perturbé la fête. Le défilé, lui, s’est tenu devant un très nombreux public. On recensait ainsi plus de 5 000 entrées payantes, soit un millier en plus que lors de l’édition 2022. De quoi réjouir le comité des fêtes, organisateur, qui avait mis les petits plats dans les grands pour proposer un beau cortège.

Savant dosage au cortège

Un cortège alliant tant les incontournables comme les confréries de la Myrtille, de Faustine, les anciens métiers, les enfants de Salmchâteau et bien entendu les macralles locales que des groupes issus de l’entité comme celui de la jeunesse de Rencheux ou d’autres venus de l’extérieur comme d’Allemagne ou même de la Martinique. De quoi donner un réel rythme au cortège. Rythme encore accentué par la présence de plusieurs formations musicales.

Le cortège a connu son apothéose au parc avec la présentation des 24 formations qui, pendant toute l’après-midi, ont donné des étoiles dans les yeux des petits et grands.

Le marché adjacent à la fête, lui, connaît un réel renouveau, c’est indéniable. Et les projets sont déjà très nombreux pour la prochaine édition. L’édition 2023, elle, des festivités des 20 et 21 juillet à Vielsalm a vécu. Nul doute que dans les archives, elle restera comme un excellent cru, tant au niveau de la qualité que de l’affluence.