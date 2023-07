La 73e Fête des myrtilles va rythmer Vielsalm ce vendredi 21 juillet

Nouvel élan

La volonté clairement affichée par le comité des fêtes local, organisateur, et son président Joseph Denis est, certes de perpétuer cette tradition, mais également de lui insuffler un souffle nouveau, de lui donner un nouvel élan, les événements dans la région à cette date étant devenus légion. Ainsi, Cynthia Drouguet et Marine Paquay ont rejoint l’aventure. Si la première se chargera plus particulièrement du cortège, la seconde, elle, prendra en main le marché artisanal. "Elles allieront tradition et modernité" souligne Jonathan Laberger de Pep’s Radio, station partenaire depuis l’année dernière de l’événement, qui, par ailleurs, le retransmettra en direct.

Fondamentaux

Si plusieurs nouveautés font leur apparition cette année, comme l’arrivée d’un groupe local d’anciens métiers lors du cortège, des places de stationnement pour PMR (sur réservation) ou encore la mise à disposition d’un plan pour se repérer dans les festivités, les fondamentaux, eux, restent.

Ainsi, le marché artisanal ouvrira ses portes dès 10 heures. À midi, dans le parc communal, au cœur de la ville, place à la Garden-party, signée Marc Duchêne. Le cortège folklorique s’élancera de la gare à 14 h. Au total, près de 25 groupes et chars seront présents avec, notamment les géants, les miss de Bruyères en Vosges, entité jumelée avec Vielsalm, les confréries de la myrtille et les disciples de Faustine, des formations musicales venues de Vielsalm, Gouvy ou encore Trois-Ponts et bien entendu les macralles qui se seront à peine remise de leur sabbat. Pointons la présence d’un groupe venu en droite ligne de la Martinique. À 18 h, le parc se muera en site de concert avec sur scène Talkeys et Big Fiesta. Un feu d’artifice est prévu à 23 h, Crazy night assurant la fin de soirée. L’entrée au cortège est fixée à 5 € par personne et est gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus.

L’incontournable sabbat le jeudi 20 juillet

Si les macralles sont des incontournables du défilé de la Fête des myrtilles, elles ont, la veille de cette festivité, soit le 20 juillet, une soirée bien à elle, qui, au fil du temps, s’est érigée en monument du folklore local, à savoir le sabbat.

Le sabbat des macralles, c’est un spectacle son et lumières, agrémentés d’effets pyrotechniques, joué en wallon et traduit simultanément, sur écran en français et en néerlandais.

Ce sabbat revisite l’actualité locale et intronise plusieurs nouveaux barons. Cette année, Alain Dubru président du Let There Be Rock, David Greuse alias Fredy Tougaux et Frédéric Waseige, ancien footballeur et consultant sportif en seront. Cette année encore, ce sabbat se tiendra dans le parc communal, ce qui assurera un confort parfait pour les spectateurs. Si le sabbat débutera à 22 h, des animations gratuites pour les enfants seront proposées dès 19h avec bricolages, jeu de massacre, jeu d’adresse, grimages et sculpteur de ballons. À 21 h 15 se déroulera la prise des clefs, suivie du sabbat. Après de dernier, une soirée DJ prendra le relais. La participation aux frais est fixée à 6 € pour les plus de 16 ans.

www.macralles.com