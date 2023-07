Regné, capitale des arts de rue avec Bitume

Le samedi matin, en effet, de nombreuses averses sont tombées sur le site du festival. Vers midi, le soleil s’est installé pour ne plus quitter Bitume !

Ce festival, lui, a, suivant sa recette bien huilée, proposé de nombreux spectacles fort variés, pour toutes et tous. Humour, musique et acrobaties ont rythmé ces deux journées. De quoi passer, un très beau moment pour le public.

Festival Bitume à Régné ©Eda

À l’instar de ces deux Liégeoises, venues pour la première fois au festival. Si elles le connaissaient de nom, elles n’avaient jamais eu l’occasion d’y assister. Chose faite cette année, où elles ont campé dans la région et ont d’ores et déjà promis de revenir l’année prochaine, tant l’ambiance et la qualité des spectacles étaient au rendez-vous.

Village à l’honneur

Derrière ce rendez-vous du théâtre de rue, derrière cette organisation signée par le Miroir Vagabond, derrière cette volonté de proposer à tout le monde de la culture, au sens large, de qualité, se cache aussi un large projet pour un village. Depuis 2016, en effet, le festival itinérant ne pose plus ses valises dans le centre de Hotton, La Roche-en-Ardenne ou Vielsalm mais bien dans une entité de ces communes.

Cette fois, c’est Regné, en terre salmienne, qui avait été retenu. Pour beaucoup, ce village se bornait à une plaque d’agglomération le long de la RN89. Le festival lui a donné un fameux coup de projecteur.

Festival Bitume à Régné ©Eda

Outre la beauté de l’endroit, l’accueil des habitants a été salué par les organisateurs. Comme le veut la philosophie du festival, des spectacles se sont joués chez l’habitant, entre une cour et jardin. Un véritable ancrage local. L’édition 2023 de Bitume se solde par un succès.

Dans un an, c’est la commune de La Roche-en-Ardenne qui accueillera l’événement. Après avoir soufflé un petit peu, les équipes du Miroir Vagabond, Delphine Rogister et Alexandre Ogden en tête, vont se mettre en recherche d’un nouvel endroit pour cet incontournable du mois de juillet dans le nord de notre province.