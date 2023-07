C’est que cette commune est très présente dans cette livraison, par le biais d’articles très documentés et illustrés. Le premier, né sous la plume de Brigitte Neuray et Nancy Versatelen, toutes deux archéologues à l’Agence wallonne du patrimoine, s’intéresse, terme sans doute insuffisant tant la qualité des recherches est haute, à la ferme Bricheux à Lierneux. "Cette étude réalisée par des professionnelles est particulièrement complète, particulièrement pointue et nous apprend énormément de choses. C’est vraiment un article du plus haut intérêt", avance Charles Legros, au nom de l’association.

Enquête

Autre mise en avant de la commune de Lierneux par le biais de la seconde partie de l’article signé Jean-Paul Depaire, article consacré au château d’Ancômont. Là aussi, la rigueur est de mise et le lecteur part dans une véritable enquête sur les lieux certes mais surtout sur ses occupants. Dans ce numéro, on pointera également un article consacré à la famille Moxhet de Vielsalm, signé Claudy Lejeune. Philippe Andrianne pour sa part, s’intéresse à la radiesthésie pratiquée par Marcel Jeanpierre, sourcier d’Ardenne.

"Petites gorgées"

Plusieurs rubriques habituelles figurent dans cette édition forte de près de 120 pages. Pages qui doivent se déguster, comme l’indique, avec un brin de poésie, Charles Legros: "Il y a là de quoi prendre le temps de lire. Prendre le temps. Notre revue ne se lit pas commune un journal ou un roman dont on veut vite connaître la fin. Non, elle se savoure à petites gorgées, article par article, et surtout en faisant siens et en réfléchissant aux faits et aux gens qui nous ont précédés. Essayons vraiment d’en garder la mémoire." Cette revue est disponible dans les librairies de Gouvy, Lierneux, Vielsalm et Trois-Ponts de même qu’au Petit Bénéfice et au Musée du Coticule à Salmchâteau au prix de 15 €.

080 21 57 68 ou museeducoticule@skynet.be