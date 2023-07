Et de cinq pour le festival Rock Artitude à Vielsalm ces vendredi 14 et samedi 15 juillet

Le paisible village de Bêche, dans la commune de Vielsalm, va, pour la cinquième fois de son histoire, vivre au rythme du rock et des décibels, ces vendredi 14 et samedi 15 juillet. Le Festival Rock Artitude est en effet de retour avec une affiche qui promet. Vendredi, sur scène, le public pourra se régaler avec Rising Phoenix, Riverstone et Symmetry, un groupe cover de Muse. Le lendemain, ce sera au tour de sHiva. H, Underdogs, Duckblockers, Ed Hunters, groupe cover d’Iron Maiden et The Sagouins de faire vibrer ce même public.