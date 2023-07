Travaux en 2024 pour la route reliant Grand-Halleux à Vielsalm

Les voyants étaient presque tous au vert et pourtant, le chantier de réfection de la RN68 entre Vielsalm et Grand-Halleux ne débuteront pas dans les prochaines semaines. Il est reporté au début du mois de mars 2024. Pour rappel, cette portion de route avait été endommagée lors des inondations de juillet 2021. "Il s’agit d’une route wallonne. La Commune n’a donc ni le droit, ni les moyens tout autant administratifs que techniques pour réaliser ces réparations", rappelle le bourgmestre Élie Deblire. Évidemment, la Commune est consultée dans le cadre de ces travaux. Suite à de nombreux échanges entre les services wallons et la Commune, il s’est avéré, en juin dernier, que lesdits travaux pouvaient être réalisés. "Mercredi dernier, une réunion s’est tenue avec les différents partenaires dont la société momentanée Nelles-Bodarwé, une association qui permettra de ne pas dépasser les délais, ainsi qu’avec Proximus et la Région".